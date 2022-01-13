Трехлетних двойняшек, выживших в ДТП на Окружной в Харькове, но потерявших обоих родителей, передадут под опеку родственников.

Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.По ее словам, у детей есть две бабушки, дедушка и тетя. Родственники малышей сейчас дежурят сейчас в больнице скорой и неотложной медицинской помощи.- Я так понимаю, что над детьми будут оформляться опека со стороны бабушек, - отметила Светлана Горбунова-Рубан.Вице-мэр добавила, что дети до сих пор находятся под наблюдением врачей, а их состояние - стабильно тяжелое. У мальчика диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом бедра, также удалили селезенку. У девочки – переломы обоих бедерСветлана Горбунова-Рубан поблагодарила всех харьковчан, которые стали собирать средства на лечение детей, и акцентировала внимание на том, что пока этого делать не нужно, поскольку больница взяла на себя все расходы.- Мальчик был дважды прооперирован: нейрохирургами нашей больницы, а потом хирургами детской областной. К девочке приедут детские травматологи из городской больницы №17. Все лечебные учреждения готовы оказать этим детям всю необходимую медицинскую помощь, взять на себя все расходы. Поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой не спекулировать на этой теме, не собирать деньги на дорогостоящее лечение. Пока что система здравоохранения города Харькова финансовой помощи не просит, а если возникнет такая необходимость, то я обращусь ко всем лично, - подчеркнула виц-мэр.Напомним, ДТП произошло утром 12 января, когда автомобиль Kia вылетел на встречную полосу и врезался в машину такси. От удара такси перевернулось и напоролось на отбойник.Машина такси не выполняла заказ, в ней водитель вез свою семью - жену и двоих маленьких детей.В результате аварии погибли три человека: водитель Kia, водитель и пассажирка такси - родители детей.Известно, что водитель Kia неоднократно попадался пьяным за рулем.