В Харькове – 384 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 13 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 415 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 246 764 случая заболевания COVID-19, 7 253 человека находятся под медицинским наблюдением, 233 062 пациента выздоровели, 6 449 - умерли.По состоянию на 13 января, в области за сутки привито 10 533 человека. Всего с начала вакцинации сделано 2 072 456 прививок: первой дозой привито 1 087 861 человека, две дозы получили 981 826 человек, сделал дополнительные прививки 461 человек, бустерную дозу получили 2 308 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 января в Украине зафиксировано 10 046 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 727 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 97 928 человек умерли, 3 537 826 - выздоровели.