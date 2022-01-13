В Украине решили победить бедность путем введения продуктовых карточек – такая перспектива уже рассматривается в Офисе президента. Талоны на еду будут получать только малоимущие украинцы. Инициатива, в принципе, неплохая, признают эксперты. Но откуда возьмутся деньги на продуктовую субсидию?

Талоны предназначены для малообеспеченных

Все дороги ведут к госбюджету



Откуда деньги?



Диджитализация сродни полету в космос

По словам советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, перспектива перехода части населения на продуктовые карты вызвана подорожанием продовольствия в результате резкого скачка стоимости газа. Он считает, что продуктовые карты могут стать альтернативой государственному регулированию цен.Это будет целевая финансовая поддержка – по аналогии с программой «єПідтримка». Правда, для этого необходимо установить мобильное приложение «Дія». Как смогут получить помощь граждане, которые не пользуются смартфонами, Олег Устенко не прокомментировал.– Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе «Дія» – так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США, – сказал Олег Устенко.Талоны на еду будут действовать не на все продукты, а только на социально значимые. К такому перечню относятся: гречка; сахар; макароны; пшеничная мука; молоко пастеризованное 2,5%; пшеничный батон; хлеб ржано-пшеничный; куриные яйца; мясо птицы; вода минеральная негазированная; масло сливочное 75,3%; масло подсолнечное.Пока что власти не назвали критерии получения продуктовых карточек. Известно, что талоны предназначаются для малообеспеченных. По разным подсчетам, в Украине на данный момент насчитывается от 20% до 50% бедного населения. Напомним, что коммунальную субсидию в Украине получают 2,5 миллиона домохозяйств. Поэтому можно ожидать, что и продуктовые карточки получат миллионы украинцев. По оценкам экспертов, для введения продуктовых талонов придется потратить 50 млрд гривен. Сумма немаленькая, поэтому другие социальные программы, возможно, придется урезать. Инициатива сильнее всего ударит по трудоспособному населению – людям, которые являются налогоплательщиками.В принципе, инициатива хорошая, считает эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Однако хватит ли в бюджете денег на ее реализацию?– Будь то госрегулирование цен на продукты питания или продуктовые карточки – все это касается затрат из государственного бюджета, – сказал он в комментарии «Вечернему Харькову». – Госрегулирование цен на социальные продукты питания в том виде, как оно вводится в Украине, а именно путем установления более низких цен на газ для производителей конкретных видов продовольственной продукции, в конце концов тянет за собой убытки для «Нафтогаза», предоставляющего топливо. И погашаться они будут из государственного бюджета. Любые действия, которыми государство будет удешевлять продукты – через разные идеологии, через разные направления, – все равно будут уходить в государственный бюджет. Так что с этой точки зрения, что ни сделают – введут госрегулирование цен либо продуктовые карточки, – госбюджет будет страдать. А посему нужно четко определить, сколько денег выделить из государственной казны на реализацию данной программы и как наиболее эффективно их потратить.Сегодня, по словам эксперта, энергетические субсидии составляют порядка 39 миллиардов гривен, а реально будет под 50 миллиардов.– Приблизительно на такую же сумму нужно рассчитывать и продуктовую субсидию. То есть власть должна где-то найти порядка 50 миллиардов гривен, чтобы дать малообеспеченным слоям населения продуктовую субсидию – посредством карточек, как угодно. Поэтому первый вопрос – компенсация: откуда вы собираетесь брать деньги и сколько их будет?Олег Пендзин отмечает, что сегодня весь мир идет по пути удешевления продуктов питания для своих граждан разными способами.– Например, США идут по пути введения продуктовых карточек, европейцы – по пути уменьшения налогов, в частности, установления нулевой ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания. Идея украинского Офиса президента не нова – все это уже имеет место. Другое дело, что эти программы работают в рамках возможностей государственного бюджета той или иной страны, – говорит эксперт.По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, подавляющее большинство малоимущих просто не сможет воспользоваться такой возможностью, поскольку диждиталиазация для них сродни полету в космос.– Судя по информации, озвученной Олегом Устенко, продуктовые карточки будут в «Дії», – сказал в комментарии «Вечернему Харькову» Олег Попенко. – То есть как раз уязвимые слои населения и не смогут получить помощь – за неимением соответствующих гаджетов, интернета. Ну как смогут воспользоваться этими карточками люди в селах?Кроме того, как отмечает Олег Попенко, введение подобных талонов на еду могут позволить себе лишь те страны, чей государственный бюджет способен обеспечить затраты на такие программы.– Непонятно, за счет чего все это будет обеспечивать Украина. Инициативу, конечно, можно воплотить в жизнь. Другой вопрос – чем она для нас закончится? Либо этих карточек напечатают мало – чисто для проформы, либо их напечатают их в достаточном количестве, и это станет ударом для экономики. Неизвестно, чем все это закончится, – рассуждает эксперт.