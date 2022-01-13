Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.Харьковчанка Анна Панченко разместила на сайте Харьковского горсовета петицию с просьбой установить светофор на пешеходном переходе вблизи железнодорожной платформы Лосево.
«Необходимо и крайне важно установить на пр. Московском станция метро "Тракторный завод" возле железнодорожной станции "Лосево" (напротив пр. Московского, 268 г) регулируемый светофор с кнопкой, нанести разметку для транспортных средств на данном участке дороги, разработать план освещения дороги и рассмотреть предложение по освещению пешеходного перехода ночью.
Граждане, которые переходят дорогу, подвергают себя опасности из-за очень аварийно-опасного участка. Водители игнорируют знак пешеходного перехода и не пропускают пешеходов», сказано в тексте петиции.
Напомним, ранее на указанном пешеходном переходе неоднократно случались происшествия. В частности, 5 января 2022 года на этом переходе была насмерть сбита автобусом 50-летняя женщина.