Едва Новый год вступил в свои права, как на харьковское метро один за другим посыпались несчастья. То тоннели затопило, что вызвало утренний коллапс в самый час пик, то потолок на одной из станций обвалился. Контроль состояния инфраструктуры – это зона ответственности городской власти, отмечают депутаты Блока Светличной «Разом!».

Во вторник утром, 11 января, на нескольких станциях Холодногорско-Заводской линии харьковской подземки остановилось движение поездов – тоннель оказался затопленным, там скопилась вода. В течение полутора часов поезда курсировали только между станциями «Индустриальная» и «Проспект Гагарина». На остальных станциях движение приостановили из-за порыва сети водоснабжения.– Объявление было начато сразу после запуска метрополитена. Затем мы закрывали вход станции. Первой закрыли «Южный вокзал», затем перекрывали «Холодную гору», чтобы не было скопления на платформах. То есть регулировали поток пассажиров, – сообщил директор «Харьковского метрополитена» Андрей Гармаш.Судя по видео, которое очевидцы сделали на станции «Холодная Гора», удалось это не очень хорошо. Пассажирам пришлось поломать голову, как же добираться на работу.Как выяснилось, водопровод прорвало на улице Клочковской около пяти утра. Вода через вентиляционные шахты стала попадать в тоннель метрополитена на перегоне между станциями «Площадь Конституции» и «Центральный рынок». На станциях и в переходах воды не было. В горсовете утверждают, что прорвавшая труба принадлежит одной из строительных компаний города. Будут ли требовать с нее компенсацию ущерба, станет ясно после осмотра места происшествия и установления причин аварии.А в среду, 12 января, случилась новая напасть: в вестибюле станции метро «Площадь Конституции» обвалился потолок. Как заверил пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко, никто не пострадал.– На месте работает комиссия, чтобы определить причины произошедшего. Потолок будут дальше «обстукивать». Также будут проверены потолки всех вестибюлей всех станций подземки, – сообщил он.По словам заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова, обвал штукатурки не связан с подтоплением.– Не потолок обвалился, а штукатурка – это большая разница. Все конструкции на месте. Сейчас смотрим, чтобы повторных обвалов не произошло. Это не связано с затоплением. Где площадь Конституции и где затопило? Затопило ближе к Благовещенскому рынку», — отметил вице-мэр.Депутат Харьковского городского совета от Блока Светличной «Разом!» Дмитрий Булах считает, что нельзя безнаказанно заливать метро и доставлять харьковчанам массу неудобств.– Метро – стратегический объект. Между тем одна из линий не работала полтора часа. У нас даже диверсии не нужны, у нас коммуникации и чиновники, которые за них отвечают, – сами диверсанты и прекрасно справляются с этими задачами, – сказал Дмитрий Булах в комментарии «Телеканалу р1». – С половины шестого утра до начала восьмого не работала часть Холодногорско-Заводской линии – от «Проспекта Гагарина» до «Холодной горы», потому что на перегоне между станциями «Площадь Конституции» и «Центральный рынок» из водопроводных коммуникаций залило тоннели метрополитена. А потом началось что-то странное: власти заявили, что это не городские коммуникации, а компании «Жилстрой-1». Мне интересно, будет ли строительная компания, если это действительно ее коммуникации, компенсировать полтора часа простоя для городского бюджета и коммунального предприятия «Харьковский метрополитен». Или в Харькове своим можно безнаказанно заливать метро и в час пик заставлять харьковчан добираться каким-то другим способом, ощущая на себе все эти неудобства?Депутат считает, что ответственность, за то что случилось в метро, несет именно городская власть.– Это ответственность городской власти, исполкома городского совета. Если какие-то чужие коммуникации проложены некачественно, это как раз вопрос к городской власти. Как так случилось, что на территории города стратегический объект критической инфраструктуры просто заливается водой и половина линии останавливается на длительный период времени? Как такое вообще могло произойти? За это должны отвечать профильные заместители городского головы, директора соответствующих коммунальных предприятий, руководители департаментов исполкома, потому что контроль состояния инфраструктуры нашего города – это как раз их задача.В Харьковском антикоррупционном центре неоднократно поднимался вопрос убыточности харьковской подземки.– В последнее время мы в очередной раз стали свидетелями того, что для харьковского метро рельсы закупаются дороже, чем для киевского, причем у российских поставщиков, хотя есть украинские производители. Много вопросов возникает в харьковскому метро по поводу рекламы, по поводу эффективности использования и ремонта подвижного состава, путей и вообще всего хозяйства метрополитена. Это делается обычно за неадекватно большие деньги с завышенными бюджетами, непрозрачно. И, собственно, в последнее время мы видим, как периодически возникают проблемы – что-то ломается, обваливается, работники не получают зарплату... К сожалению, нынешняя структура харьковского метрополитена – это огромная черная дыра, в которой исчезают деньги харьковчан.