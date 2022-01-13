Украинцам стали блокировать банковские счета – из-за жесткого финансового мониторинга, который проводят банки, арестовать могут даже за перевод от неизвестного лица, совершенный через терминал. Чего следует опасаться и за чем следить, чтобы с карточкой не возникало проблем, выяснял «Вечерний Харьков».

Украинцам блокируют карты после подозрительных переводов. Об одном из таких случаев на днях рассказал пострадавший клиент на специальном форуме Министерства финансов Украины.Мужчина потерял доступ к своему счету после того, как на него поступило несколько транзакций на сумму пять тысяч гривен каждая. Деньги были отправлены анонимно через терминал. Серия переводов на одинаковую сумму вызвала у банка подозрения. Похоже, в финучреждении решили, что отправитель пытается избежать идентификации личности, и заблокировали карточку получателя.– На мою карту поступило три перевода по пять тысяч гривен. После этого банк по непонятным причинам заморозил счет, – посетовал пострадавший.Тем не менее, такие действия банка мотивированы законом «О предотвращении и противодействии отмыванию доходов…». Согласно его предписаниям, каждое украинское финансовое учреждение не только может, но даже обязано жестко контролировать все наличные операции.Каких переводов стоит опасаться, дабы избежать проблем с банком?– Во-первых, следим, за суммой перевода. Если, например, с терминала вам анонимно пополняют карту на сумму более пяти тысяч гривен, вам теоретически уже могут заблокировать счет, поскольку перевод без подтверждения личности отправителя разрешается только на сумму до пяти тысяч, – объясняет адвокат Кристина Очкур. – Так что стоит предупредить всех, кто может делать вам переводы через терминалы, об этой особенности. – Во-вторых, серия переводов на одну и ту же сумму тоже может вызвать подозрение банка. Человек пожаловался, что ему три раза по пять тысяч перевели, и счет был заблокирован. А если деньги поступили еще и от неизвестного отправителя, это может стать проблемой.Вызвать подозрение у банка могут следующие действия клиентов:– нетипичные для отдельного счета операции (как наличные, так и безналичные);– переводы на сумму более 400 тысяч гривен;– транзакции с участием чиновников всех уровней или публичных лиц;– операции юридических лиц и ФЛП, работающих менее трех месяцев.При этом адвокат отмечает, что банк может не только руководствоваться нормами закона относительно финмониторинга, но и иметь собственную политику насчет того, какие операции считать подозрительными.– Банк обязан осуществлять финмониторирнг и может расширять на собственное усмотрение критерии этого риска, – говорит Кристина Очкур. – Если определенный перевод, серия переводов или любое другое действие клиента покажется ему подозрительным, счет может быть заблокирован. Таким образом финучреждение не только противодействует отмыванию средств, но и может вовремя выявить факт похищения личных данных своего клиента и получения посторонним лицом доступа к его счету.