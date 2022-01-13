В Харькове, как и по всей Украине, в 2022 году цена на сахар могут вырасти более, чем на 20%.

Эксперты связывают это с ростом цен на газ, а также ростом стоимости продукта на мировых рынках.Как сообщает Украгроконсалт, в предыдущем году цена на сахар выросла с 13,1 гривен за килограмм до 25,4 грн - таким образом за 2021 год подорожание составило 65,6%.— Для сахарозаводов необходим газ-уголь для сахароварения. Поэтому рост цены сахара будет поддерживать не только мировой тренд цен, но и пиковые уровни цен энергоносителей, — отметил эксперт, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.Украина является одновременно и экспортером, и импортером сахара. Поэтому цены на наших прилавках зависят напрямую от ситуации на мировых рынках. По данным Bloomberg, цены пошли вверх еще в августе. Тогда из-за неожиданных заморозков в Бразилии стало ясно, что возникнут проблемы с производством и поставкой сырья.Специалисты прогнозируют, что цена на сахар в 2022 году будет и дальше расти. Называют две причины: высокие цены в мире и рост себестоимости производства. Кроме того, в 2022 году ожидается рост цен на минеральные удобрения, металлопрокат, строительные материалы. Это также влияет на расходы при выращивании сахарной свеклы и производстве готовой продукции.