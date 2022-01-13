Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская, которая должна была рассматривать дело 16-летнего Николая Харьковского, ставшего участником смертельного ДТП на проспекте Гагарина, заявила самоотвод.

Как сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сейчас решается вопрос, кто будет рассматривать дело вместо Янцовской.О причинах самоотвода не сообщается.Судья Янцовская ранее приговорила подростка к условному сроку по другому делу – о стрельбе в супермаркете. Тогда подросток выстрелил из пневматического оружия в двух человек, нанеся им травмы. Подростку назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, но заменили условным сроком на год.Напомним, авария произошла 26 октября около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti на высокой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. В момент аварии подросток был трезв, что подтверждается анализами. На месте ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.После ДТП подросток на Infiniti уверял, что его "отмажут" от последствий смертельного ДТП. Отец мальчика заявил, что в отношении его сына устроили "спланированную акцию".Адвокат мальчика на заседании суда заявила, что при ДТП тот ударился головой и не помнит, находился ли за рулем. Также во время заседания суда стало известно, что это сам Николай Харьковский после ДТП заявил в полицию об угоне Infiniti. Позже подросток признался, что это он был за рулем Infiniti во время аварии.В конце декабря 2021 года следствие по делу о ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина было закончено. Обвинительный акт в отношении 16-летнего подозреваемого Николая Харьковского, который находился за рулем Infiniti, был направлен в суд. Подростку инкриминируют ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.383 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло за собой смерть потерпевшего, и заведомо ложное сообщения о совершении преступления. Харьковскому грозит от трех до семи лет тюрьмы.