Ожидается, что спутник отделится от разгонного блока в 18:50.

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 в рамках миссии Transporter-3, на борту которой находились 105 аппаратов. Среди них и украинский спутник «Сич 2-30», ставший первым аппаратом, который наша страна запустила в космос за 11 лет.Запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 17:26. Ожидается, что спутник отделится от разгонного блока спустя час и 23 минуты после запуска (в 18:49).Как сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, в 20:15 ожидается пролет спутника над территорией нашей страны.Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на посадочную платформу.