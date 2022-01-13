По своей площади кухня зачастую значительно уступает гостиной и спальне. При этом в комнате нужно вместить достаточно большое количество мебели и бытовых приборов, которые необходимы для приготовления пищи.И если с мебелью все несколько проще (вы можете выбрать как типовые, так и встроенные гарнитуры), то к выбору техники стоит подходить со всей ответственностью. В этой статье мы расскажем о наиболее полезных и самых бесполезных устройствах на кухне.
Что должно быть на кухне?Сразу оговоримся, в нашем списке не будет холодильника и варочной поверхности, так как представить без них кухню просто невозможно. Сюда же стоит отнести и духовой шкаф, так как степень его необходимости определяется хозяином в зависимости от кулинарных предпочтений. Вот семь наиболее полезных бытовых приборов:
- Вытяжка. Стоит сказать, что вытяжка — одно из самых недооцененных устройств на кухне. Не стоит пренебрегать ее установкой, так как без этого элемента принудительной вентиляции ваша кухня очень скоро может превратиться в скопление гари и жира. Тем более, последние модели выпускаются в привлекательном дизайне с расширенным функционалом.
- Посудомоечная машина. Хватит тратить драгоценное время на мытье посуды. Посудомойка выполнит эту задачу не хуже, предоставив вам отдых.
- Блендер. Он максимально быстро порежет и перетрет твердые продукты, превратив их в однородную массу.
- Миксер. Схож с блендером принципом действия, но предназначен для работы с жидкими ингредиентами и просто незаменим для семей с детьми.
- Мультиварка. Чтобы приготовить суп или рагу, больше не нужно стоять на посту у плиты. Достаточно просто загрузить все ингредиенты в мультиварку и выбрать подходящий режим готовки.
- Электромясорубка. Она подготовит лучший фарш из продуктов, которые вы выбираете сами.
- Микроволновая печь. Быстро разогреет любое блюдо и разморозит продукты из морозильной камеры.
От чего лучше отказаться?Если у вас небольшая кухня, лучше не захламлять ее такими приборами:
- хлебопечь – используется крайне редко и сложна в уходе;
- йогуртница – ее функции выполнит миксер или блендер;
- фондюшница – не будете же вы каждый день есть фондю;
- яйцеварка – ну уж яйца можно сварить без этого «чуда техники».