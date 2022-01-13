На мысе Канаверал во Флориде компания SpaceX запустила украинский спутник в космос.

В четверг, 13 января, в 17.30 по киевскому времени американская SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая успешно доставила на орбиту украинский оптический спутник «Січ-2-30».Как сообщают в правительстве, проект посвящен тридцатилетию провозглашения независимости страны.Спутник начали собирать в 2015 году. Разработчики существенно модернизировали проект 2011 года, заменив около половины бортовой аппаратуры. В частности, было принято решение избавиться от деталей из Российской Федерации, к которым были вопрос.«На данный момент, это достаточно современный спутник, обеспечивающий требуемое качество снимки. При этом это информация среднего расширения (около 7 м), но при этом за счет большой ширины полосы обзора (около 46 км) за один проход спутник позволяет получить много оперативной информации», - рассказал глава Госкомоса в интервью UNN Большая часть финансирования происходила за счет КБ "Южное", которое проинвестировало около 120 миллионов гривен на создание спутника. А в апреле прошлого года распоряжением Кабинета Министров выделили деньги на его запуск.