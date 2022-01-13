Ребенок съел магниты, которые соединились между собой в кишечнике, поставив под угрозу жизнь младенца.

Как сообщили на официальной странице областной больницы №1, накануне в медучреждение доставили годовалую девочку, у которой подозревали острое пищевое отравление. Однако при более тщательной диагностике, медики обнаружили в кишечнике ребенка магниты, которые соединились между собой, образовав кольцо. Это стало причиной тяжелой хирургической патологии - непроходимости кишечника, которая угрожала жизни ребенка.Чтоб спасти малышку, дежурная бригада детских хирургов в составе Ярослава Дегтярова, Игоря Черномаза, врача интерна Оксаны Витренко, детского анестезиолога Евгения Виштала и операционной сестры Оксаны Арцыбашевой успешно провели операцию и удалили посторонние тела из кишечника ребенка.