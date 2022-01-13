Во время совместного распития алкоголя житель Харьковской области избил женщину кочергой и лег спать. Утром он обнаружил ее без признаков жизни и обратился в полицию.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка полиции, ​​12 января, в селе Таволжанка, во время совместного застолья произошел конфликт между 42-летним местным жителем и его 36-летней сожительницей. Во время ссоры женщина бросилась на мужа с ножом, однако мужчина схватил кочергу и ударил свою жену.После полученных травм женщина упала на пол. Злоумышленник прикрыл ее одеялом и пошел спать. Проснувшись около четырех часов утра, мужчина обнаружил сожительницу уже без признаков жизни.По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье за преднамеренное убийство и задержали мужчину. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.