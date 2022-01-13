В США запустили на орбиту разработки школьников из Украины на ракете Falcon 9.

Как сообщает Jewishnews , разработки украинских и израильских школьников оказались в числе космических микро и наноспутников, которые сегодня, 13 января, запустили на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал в США.В частности, среди объектов оказались две минилаборатории из Харькова и Одессы, которые будут исследовать затвердение стоматологических материалов вне земной гравитации. Также на орбите будут изучать влияние невесомости на формирование кристаллов.Напомним, что ранее Украина запустила собственный спутник «Січ-2-30» в космос.