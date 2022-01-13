В Харьковской области «черному лесорубу» грозит тюремный срок за незаконную вырубку деревьев по предварительному сговору.

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого 53-летнего мужчины по факту незаконной вырубки деревьев. Согласно материалам следствия, в апреле 2020 года на территории Ольховского поселкового совета 53-летний и 42-летний мужчины систематически вырубали ясени и дубы.Согласно выводу судебной экономической экспертизы, «черные лесорубы» причинили государству имущественный ущерб на сумму более 50 тысяч гривен.«53-летний мужчина долго уклонялся от следствия, однако благодаря совместной скоординированной работе органов полиции и прокуратуры задержан в ноябре 2021 года. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в ведомстве.В отношении другого фигуранта дела прокуроры направили дело в суд весной прошлого года.Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит от трех до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.