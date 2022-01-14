До конца года остается 351 день.

14 января во всем мире отмечают Всемирный день логики и Праздник осла.В Грузии сегодня празднуют День государственного флага, в Индии - Фестиваль бумажных змеев и День овощного рагу "Ундхию", США - День ратификации Парижского мира, День кесарева сечения, День одевания домашних питомцев и День острого сэндвича с пастромой, в Узбекистане - День защитников Родины, в Таиланде - День сохранения лесов, в Тунисе - День революции и молодёжи, в Малайзии - День рождения великого султана, в Венесуэле - Праздник Девы Марии, а в Индии, Непале, Шри-Ланке - Праздник урожая "Макара-санкранти".Христиане восточного обряда сегодня празднуют Обрезание Господне, день Василия и Старый Новый год.14 января именины у Василия, Михаила и Николая.