В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине за последние сутки.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 691 случай коронавирусной инфекции, 226 человек выздоровели, 9 - скончались.Так, по состоянию на 14 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 247455 случая заболевания, 233288 человек выздоровели, 6458 - скончались.