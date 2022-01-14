В МОЗ опубликовали информацию о показателях эпидемиологической опасности в областях Украины.

Как стало известно изданиюиз оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 14 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе более чем в два раза превышен уровень заболеваемости – 162 случаяев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 22,1%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 691 случай коронавирусной инфекции, 226 человек выздоровели, 9 - скончались.