Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. Залютинская (ч/с), въезд Залютинский (ч/с), пер. Залютинский (ч/с), ул. Залютинская, 25, 25-а,б, ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №4, стояк) до 20:00 14.01.22 г.пр. Александровский, 156 (п. №3) до 17:00 14.01.22 г., ул. Мира, 56, 60, 62, 64, 66, ул. Библика (2-й Пятилетки), 63, 65 до 20:00 14.01.22 г.пр. Московский, 57/63, 65, 67, 69, 89, 91, 93, 95, 97, 109, 111, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 32-а (п. №4, стояк) до 20:00 14.01.22 г.; пр. Тракторостроителей, 83 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №6, стояк) до 20:00 15.01.22 г.ул. Амосова, 27 до 22:00 13.01.22 г.ул. Селянская, 30-а (п. №1-3) до 20:00 14.01.22 г.пр. Людвига Свободы, 20, ул. Полярная (ч/с) до 20:00 14.01.22 г.