Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

13 января в 18:53 правоохранителям позвонил неизвестный и заявил, что в здании Чугуевского управления полиции произойдет взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.В 19:17 мужчина снова позвонил в полицию и сказал, что бросит гранату в помещение травматологии Чугуевской центральной районной больницы.В ходе обследования помещений Чугуевского райуправления полиции, травматологического отделения больницы и прилегающей территории никаких взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.Полицейские установили личность правонарушителя, ним оказался 40-летний житель Чугуева. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В его доме полицейские не обнаружили взрывоопасные предметы. Мужчина совершил преступление из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.