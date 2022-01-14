Во время совместного распития алкоголя злоумышленник избил женщину и лег спать.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную част Купянского отдела полиции 13 января в 03:54. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Оказалось, что днем ​​12 января 42-летний житель села Таволжанка употреблял спиртные напитки вместе со своей сожительницей, между ними произошел конфликт. 36-летняя женщина бросилась на мужчину с ножом, он схватил кочергу и избил женщину, после чего она упала на пол.Злоумышленник прикрыл ее одеялом и пошел спать. Проснувшись ночью мужчина обнаружил сожительницу мертвой и вызвал правоохранителей.Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения.