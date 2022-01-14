В результате аварии никто не пострадал.

ДТП произошло 14 января около 00:40 на проспекте Гагарина, 49. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля KIА во время движения не следил за дорожной обстановкой и не выбрал безопасной скорости движения из-за чего не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение", - говорится в сообщении.

На водителя патрульные составили административный протокол по ст124 КУоАП.

Напомним, в Харькове пьяный водитель въехал в дерево.

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