Шествие пройдет на главной улице города.

15 января в Харькове запланированы следующие мероприятия:- 11.15 – начало сбора коллективов на площади Конституции;- 12.00 – начало шествия от площади Конституции по ул. Сумской.- 12.30 – прибытие шествия к ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко/СхідОпера, торжественное открытие фестиваля;- 12.45 – Международная акция коллективного исполнения колядки «Новая радость стала»;- 12.50 – 15.30 – концерт на лестнице ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко.Напомним, также в этот день состоятся выступления коллективов в военном госпитале, детских домах, ТРЦ.