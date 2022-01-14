В отношении гражданина Египта составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Инцидент произошел в харьковском аэропорте во время таможенного оформления пассажиров рейса Стамбул-Харьков в зале "Прилет". Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской таможни.Во время проведения таможенного контроля у гражданина Египта в багаже ​​были обнаружены предметы с признаками, ограниченными для ввоза на таможенную территорию Украины. А именно – блоки и пачки табака для кальяна весом, превышающим предусмотренную норму."Согласно статье 376 Таможенного кодекса Украины, разрешается ввозить табачные изделия на таможенную территорию Украины в ручной клади или сопровождаемом багаже ​​без уплаты таможенных платежей и без письменного декларирования в таких количествах в расчете на одного человека: 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака или эти изделия в наборе общим весом, не превышающим 250 граммов", - отметили таможенники.В отношении гражданина Египта составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины, товар изъят.