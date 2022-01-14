При осмотре территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.

13 января в течение дня на электронные ящики правоохранителей поступило несколько писем о заложении взрывчатки в торговых центрах, школах и районном суде по улице Валентиновской. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.По адресам выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция, сотрудники ГСЧС и медики.Правоохранители осмотрели 42 торговых центра, суд и 191 учебное заведение, откуда эвакуировали 4450 учеников и персонал.Проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.Напомним, мужчина, который сообщил о минировании в Чугуеве был пьян.