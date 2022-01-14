Причина возникновения пожара устанавливается.

14 января в 09:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в 12-ти этажном жилом доме на улице Библика, 1-б. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.К месту вызова были направлены 2 дежурных отделения на автоцистернах и 2 отделения на автолестницах. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен балкон квартиры, где горели домашние вещи и пластиковая отделка балкона. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров.В 9:50 пожар был полностью ликвидирован.