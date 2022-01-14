В Украине разрешили проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Минздрава в пятницу, 14 января.В частности, исследовать будут порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий."Открытое рандомизированное исследование фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном, проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до пяти дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ГРДС), вызванным инфекцией COVID-19", – говорится в сообщении.