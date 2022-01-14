В Харькове поймали водителя, который дважды уехал с места ДТП.

Как рассказали в патрульной полиции, вчера, 13 января, на проспекте Науки копы остановили автомобиль Mitsubishi, находившийся в розыске. Согласно базам данных, его владелец не оплатил 27 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, автомобиль находился в розыске из-за ДТП, совершенных в этом и в прошлом месяце.В ходе общения с водителем патрульные заметили у него признаки наркотического опьянения. От прохождения осмотра мужчина отказался в присутствии двух свидетелей. Прав у него с собой не было.Машину задержали до закрытия исполнительного производства.На водителя инспекторы составили административные протоколы по ч.1 ст. 130 (отказ от определения состояния опьянения), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее механические повреждения транспортных средств), ст. 122-4 (отъезд с места ДТП) и административные постановления по ч.2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.В дальнейшем материалы будут переданы в суд.Напомним, в ноябре было принято решение, что Государственная исполнительная служба будет изымать машины у водителей, которые не платят штрафы за превышение скорости в городе. Поводом для принятия такого решения стали резонансные ДТП в Харькове - в частности, ДТП с Infiniti.