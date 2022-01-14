«За світло те, що темряву здолало!» – в эти выходные в Харькове состоится традиционный вертеп-фест. Десятки народных коллективов пройдут с песнями, танцами и колядками по главной улице города. Харьковчан приглашают вместе со всей Украиной спеть колядку «Нова радість стала».

Потрясающее чувство единения

Концерты в социальных локациях обязательны

Дети присылают рисунки

Участники праздничного действа пройдут от площади Конституции по улице Сумской и на лестнице театра «Схід Opera» споют колядку «Нова радість стала».– Стартует шествие 15 января в 12.00 на площади Конституции. В этом году в связи с эпидемической ситуацией среди участников шествия нет коллективов из других регионов Украины, представлены только Харьков и область, – рассказала «Вечернему Харькову» руководитель фестиваля, директор БО «Благотворительный фонд «Харьков с тобой» Елена Рофе-Бекетова. – Это порядка 20 коллективов, в каждом из которых участвует от двух до сорока человек. То есть в параде будет принимать участие около 300 человек. Если кто-то захочет присоединиться коллективом, просим приходить на площадь начиная с 11.15. А зрителей приглашаем насладиться ярким и очень позитивным зрелищем вдоль Сумской, по которой пройдет феерический парад. Возглавлять шествие будет военный духовой оркестр – очень надеемся, что погода нам не помешает. К 12.30 планируем подойти к оперному театру – здесь колядников встретит еще один оркестр и состоится торжественное открытие фестиваля.А в 12.45 харьковчан приглашают принять участие в международной акции – одновременном исполнении колядки «Нова радість стала» украинцами по всему миру.– Уже стало традицией в ходе фестиваля проводить такую акцию. Суть ее в том, что мы договариваемся с представителями фестивалей, коллективов из разных городов Украины и зарубежья, чтобы в этот день и этот час по киевскому времени одновременно исполнить колядку «Нова радість стала», – напоминает Елена Рофе-Бекетова. – Эта акция единения, желания накинуть на всю украинцу защитное полотно уже многим полюбилась, люди ждут, спрашивают. И она, конечно же, будет. Мы приглашаем харьковчан прийти к оперному театру и в 12.45 ощутить просто потрясающее чувство единения с украинцами по всему миру. И где бы вы ни были, ваш коллектив, ваша семья, вы сами можете спеть и почувствовать, что в этот момент с вами поет вся Украина и вся украинская диаспора.Затем гости вертеп-феста смогут получить огромный заряд позитива, посмотрев концерт фестивальных коллективов, который состоится на ступеньках перед оперным театром.– Кроме того, будут выступления на локациях в различных ТРЦ. У нас есть договоренность с «Французским бульваром», с «Никольским» и другими торгово-развлекательными центрами и супермаркетами, – продолжает руководитель фестиваля. – Кроме того, мы обязательно даем концерты в так называемых социальных локациях – в госпитале, в детских домах. Это не просто развлечение, а поддержка людей, которые в эти дни оказались в сложной ситуации.Также в рамках вертеп-феста можно полюбоваться вертепами и послушать колядки из всех уголков Украины.– На электронный адрес фестиваля приходят видео, все они размешаются на ютюб-канале нашего вертеп-феста, – уточняет Елена Рофе-Бекетова.Мало того, на ту же электронку детвора присылает рисунки на новогодне-рождественскую тематику «Тепло взимку», а студенты и старшеклассники – небольшие эссе на тему: «Старинные и современные традиции празднования Рождества у меня в семье».– Мы предлагаем рассказать именно о семейных традициях празднования. На фейсбук-странице вертеп-феста в Харькове некоторые из них уже опубликованы. Очень тепло, трогательно, читаешь и вспоминаешь свою семью... Честно говоря, я даже не ожидала такого эффекта, – делится впечатлениями директор благотворительного фонда.По итогу все эти работы организаторы фестиваля планируют объединить в книгу, которая может заинтересовать даже исследователей.– Мы планируем напечатать сборник этих эссе, проиллюстрировав их детскими рисунками. Возможно, это заинтересует даже исследователей, поскольку мы обращаемся с просьбой присылать рассказы к жителям сел, поселков, маленьких городов из всех регионов Украины, – сообщила руководитель фестиваля.