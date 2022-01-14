Почти 60% учебных заведений Харьковской области не согласовали меню из-за несоответствия новым нормам питания, теперь директорам грозят штрафы.

Об этом "Суспільному" рассказал и. о. начальника Госпродпотребслужбы Харьковской области Александр Овчаренко.Всего в Харьковской области 700 учебных заведений.По его словам, на согласование подают как меню отдельных заведений, так и территориальных громад. В частности, согласованы единые сезонные меню для всех школ Харькова, а также Ольховской, Липецкой, Циркуновской, Солоницевской, Песочинской, Малоданиловской, Люботинской громад.Если во время проверки специалисты Госпродпотребслужбы области обнаружат, что у школы не согласовано меню, руководителю учебного заведения грозит штраф.Переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт завершился 1 января 2022 года. В обновленном меню ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов. В то же время увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.В школьных буфетах запрещено продавать:• сладкие хлебобулочные изделия,• продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов,• газированные напитки, в том числе сладкие,• мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства,• непастеризованные соки и молочные продукты.Напомним, в Харькове подорожало питание в школах и детских садах, но в 2022 году для учеников младших классов оставят бесплатные завтраки, а для первоклашек – бесплатное молоко.С этого учебного года в Украине внедряется новая система питания в школах.Ее основные нормы:• порции в соответствии с возрастом;• введение в меню разных овощей, по 100 граммов на каждый прием пищи, и ограничение картофеля;• ежедневное употребление фруктов (по 100 граммов на порцию), раз в неделю – сухофруктов;• исключение из меню сосисок и колбасы из-за высокого содержания соли;• ведение ежедневных молочных продуктов на завтрак;• введение двух рыбных дней в неделю;• ставка на каши как основной гарнир;• сокращение потребления детьми соли;• напитки не будут подслащивать;• контроль качества жиров;• возможность введения школой системы шведского стола.