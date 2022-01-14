В Харькове – 449 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 14 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 527 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 247 455 случаев заболевания COVID-19, 7 709 человек находятся под медицинским наблюдением, 233 288 пациентов выздоровели, 6 458 - умерли.По состоянию на 14 января, в области за сутки привито 9 253 человека. Всего с начала вакцинации сделано 2 081 709 прививок: первой дозой привито 1 091 354 человека, две дозы получили 986 650 человек, сделали дополнительные прививки 587 человек, бустерную дозу получили 3 118 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 14 января в Украине зафиксировано 10 476 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 737 510 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 98 068 человек умерли, 3 545 111 - выздоровели.