Имею инвалидность вследствие войны. Но, несмотря на предъявленное удостоверение, водитель пригородной маршрутки отказал мне в льготном проезде, причем в грубой форме. Подскажите, что делать, куда жаловаться, чтобы наказать хама. Николай Иванович

За перевозку льготных категорий граждан расходы перевозчику должен компенсировать местный бюджет. Но на практике это не всегда так, поэтому перевозчики, боясь потерять свою выгоду, не слишком радушно перевозят льготников, а некоторые водители ведут себя некорректно, если возникает ситуация с льготными перевозками.Как разъяснили в Минюсте, законодательством Украины определено, что бесплатный проезд предоставляется на основании удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Лица, которые пользуются льготами, должны обратиться в билетную кассу автостанции для внесения соответствующей отметки в кассовую ведомость и получения билета на льготный проезд в случае бесплатного проезда пригородным и (или) междугородним транспортом.Если же участник боевых действий планирует воспользоваться услугами перевозки железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, ему необходимо для получения билета предоставить кассиру проездные талоны, выдаваемые вместе с удостоверением участника боевых действий.Безосновательный отказ в предусмотренной законом льготной перевозке граждан влечет за собой административную ответственность – штраф в размере пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен).Если вам безосновательно отказали в бесплатном проезде, необходимо:– выяснить название и данные перевозчика (информация, как правило, отмечается в информационных материалах, размещенных у водителя), имя водителя;– записать номер транспортного средства, время и маршрут поездки;– приобрести билет, сохранить его;– в случае обращения в суд позаботиться о наличии свидетелей отказа в бесплатном проезде.В случае, если водитель общественного автотранспорта отказывается следовать маршруту, пока вы не оплатите за проезд, несмотря на наличие у вас удостоверение участника боевых действий, или же когда кассир автостанции отказывает вам в выдаче бесплатного билета (при наличии свободных мест), для защиты нарушенного права вы можете обратиться с жалобой к руководителю перевозчика, органу местного самоуправления или территориального управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека). К заявлению необходимо приложить копии удостоверения участника боевых действий и билета (при наличии).