Состояние детей, пострадавших два дня назад в ДТП на Окружной дороге, имеет позитивную динамику.

Об этом 14 января сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.- Состояние детей имеет позитивную динамику. Девочка чувствует себя удовлетворительно, она контактная. Решается вопрос о ее переводе в детское травматологическое отделение городской клинической больницы №17. Мальчик тоже немного лучше, но пока его состояние все так же стабильно тяжелое, и он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, - отметила вице-мэр.Напомним, 12 января в ДТП на Окружной дороге погибли родители трехлетних двойняшек. Дети с тяжелыми травмами были доставлены в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Городская власть предоставит семье материальную поддержку.