В Харькове скончался профессор кафедры электроники и управляющих систем факультета компьютерных наук Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, заслуженный изобретатель УССР Феликс Андреев.

Об этом сообщили в вузе."Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Феликса Михайловича, разделяем горечь утраты. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - говорится в сообщении.С 19 октября 2005 года он работал профессором кафедры теоретической и прикладной системотехники, а с 2008 года – профессором кафедры электроники и управляющих систем факультета компьютерных наук Каразинского университета.У Феликса Михайловича было более 60 авторских свидетельств на изобретения СССР, три патента Украины, 12 патентов Украины на полезную модель. Он был лауреатом премии Министерства обороны СССР и Госкомитета народного образования СССР ІІІ степени (1988 год), а также академиком Международной академии наук прикладной радиоэлектроники (1993 год).Феликс Андреев также - автор более 250 научных и научно-методических работ, среди которых 4 учебника. Подготовил двух докторов и девятнадцать кандидатов технических наук. У него было 10 медалей, почетная грамота Харьковской областной администрации (2001 год) и грамота департамента по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета.