В Харькове скончался профессор кафедры электроники и управляющих систем факультета компьютерных наук Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, заслуженный изобретатель УССР Феликс Андреев.Об этом сообщили в вузе.
"Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Феликса Михайловича, разделяем горечь утраты. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - говорится в сообщении.
С 19 октября 2005 года он работал профессором кафедры теоретической и прикладной системотехники, а с 2008 года – профессором кафедры электроники и управляющих систем факультета компьютерных наук Каразинского университета.
У Феликса Михайловича было более 60 авторских свидетельств на изобретения СССР, три патента Украины, 12 патентов Украины на полезную модель. Он был лауреатом премии Министерства обороны СССР и Госкомитета народного образования СССР ІІІ степени (1988 год), а также академиком Международной академии наук прикладной радиоэлектроники (1993 год).
Феликс Андреев также - автор более 250 научных и научно-методических работ, среди которых 4 учебника. Подготовил двух докторов и девятнадцать кандидатов технических наук. У него было 10 медалей, почетная грамота Харьковской областной администрации (2001 год) и грамота департамента по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета.