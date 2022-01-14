Минимум соли, сахара и жиров – с нового года школы должны перейти на новое меню из 160 блюд. Переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт в рамках реформы школьного питания завершился 1 января 2022 года. Что изменится в рационе учеников, и чего теперь не купишь в школьных буфетах?

Больше фруктов, меньше хлеба

Чего не купишь в школьном буфете?

Чем будут кормить школьников?

Фриттата и курица в имбирном соусе

Пан де калатрава и чай масала – на десерт

Питание в школах Харькова подорожало

Обновленное меню для школьных столовых состоит из 160 блюд с ограниченным содержанием соли, сахара, жиров растительного и животного происхождения, а также субпродуктов. Вместо этого увеличено количество мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов. Из школьных столовых исчезнут продукты, которые не относятся к полезным для здоровья.Контролировать внедрение и соблюдение учебными заведениями новых санитарных норм будет Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.По информации Госпродпотребслужбы, все школьные заведения с 1 января 2022 обязаны:– сократить количество сахара в блюдах в 2–2,5 раза – до 7,5 г на один прием пищи;– увеличить количество фруктов до 100 г на один прием пищи;– уменьшить количество хлеба на один прием пищи с 60–80 г до 30–50 г;– увеличить количество мяса птицы и молочных продуктов при формировании меню.Определенным требованиям должны отвечать и продукты в школьных столовых. В частности, примерно 75% из них должно быть растительного происхождения – овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. Причем картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю в случае пятидневного пребывания в школе или не более трех раз в неделю в случае 6–7-дневного пребывания. Отваривать овощи накануне приготовления салатов нельзя – только в день подачи, – а заправлять их рекомендуется непосредственно перед выдачей.– Следует отдавать предпочтение продуктам с более высоким содержанием пищевых волокон, например, выбирать гречку вместо риса. Кроме того, в рационе должно быть больше именно цельнозерновых хлебобулочных изделий с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян, – обращают внимание в Госпродпотребслужбе.Мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами. А вот насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны превышать 10% от общего количества калорий.– В блюдах могут быть очищенные орехи или семена. Но это нужно указывать в меню, чтобы дети со склонностью к пищевыми аллергиями знали. Орехи или семена также можно предлагать в отдельной упаковке, но без глазури и сахара, – уточнили в ведомстве.Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных либо кисломолочных продуктов.– Плавленый сыр не разрешается. Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи. Запрещено применять соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов на 100 г продукта, – отмечают продолжают в Госпродпотребслужбе.А вот питьевая вода должна быть доступна всегда.– Тогда как сок без добавления сахара и подсластителей можно предлагать в ограниченном количестве, – уточняют специалисты.Из школьных столовых исчезнут продукты, которые не относятся к полезным для здоровья. Не будет колбасы, паштетов и сосисок. Также не будет сладостей и сладких напитков, в том числе сладкого чая и йогурта.– В школьных буфетах запрещено продавать сладкие хлебобулочные изделия, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов, – сообщили в Госпродпотребслужбе. – Исчезнут газированные напитки, в том числе сладкие, изделия с кремом, мороженое, а также мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и грибы. Запрещено продавать продукцию домашнего производства.Меню должно быть четырехнедельным для разных сезонов – осеннее, зимнее, весеннее и летнее. Это позволит разнообразить рацион. Например, осенью дети должны есть больше фруктов и овощей – слив, груш, арбузов и дынь, баклажанов, свежих огурцов и помидоров. Зимой и весной можно использовать мандарины, апельсины и тому подобное.Колбасы, паштеты и сосиски заменят блюдами из рыбы и мяса. Будет больше овощей, в частности бобовых, больше фруктов, кисломолочной продукции. В то же время «быстрые перекусы» заменят, к примеру, орехами, сухофруктами и злаковыми батончиками, которые не будут содержать много сахара.Например, вот как должно выглядеть меню для одноразового питания в зимний период:– понедельник: салат из свежей свеклы и ароматного масла, рисовая запеканка с ягодным кули, сок и свежие яблоки;– вторник: салат из тыквы, семян и зеленого горошка, шпундра (запеканка из курицы и свеклы), булгур, несладкий йогурт и свежие бананы;– среда: салат из моркови и капусты со сметанно-хреновым соусом, рыбные наггетсы, кетчуп, рассыпчатый рис с орегано, чай масала, ржаной хлеб, свежие апельсины;– четверг: салат из яиц, сыра и куркумы, лобио из фасоли, какао с молоком, цельнозерновой хлеб и свежие яблоки;– пятница: салат из запеченной капусты и изюма, запеченная в имбирном соусе курица, гречневая каша с тимьяном, компот из смеси сухофруктов (без сахара), цельнозерновой хлеб, свежие апельсины.В обновленном меню предусмотрено 160 вкусных и полезных блюд. Кстати, как сообщили в Минздраве, все рецепты есть в свободном доступе и любая школа может их использовать.Первые блюда: суп овощной, минестроне, бульон овощной, суп авголемоно, суп с крупой перловкой или рисом и томатом, суп гороховый, борщ с картофелем, полтавский борщ со сливовым вареньем, зеленый борщ со шпинатом, морковный или картофельный крем-суп, суп из фасоли, суп белый с клецками, капустняк с тыквой, чечевичный суп-пюре.Блюда из яиц: скрамбл (обычный и безглютеновый), рыхлый омлет с орегано (обычный и безглютеновый), фриттата.Основные блюда из мяса: пастуший пирог с курицей, тушеная капуста с овощами и мясом, кулеш с куриным мясом, плов с куриным мясом, чили кон карне с курицей, котлета по-милански с сыром, куриные наггетсы, курица по-итальянски, куриный шницель, запеченное филе курицы из орегано, куриное бедро в горчичном соусе, запеченная в имбирном соусе курица, жаркое по-домашнему с курицей, курица тушеная в соусе гуляш с тмином, бигос с гречкой и куриным мясом, чахохбили с курицей, ленивые голубцы с говядиной, плов из булгура и свинины, болоньезе, кебаб с сыром, бефстроганов с вареной говядиной, гуляш из вареной говядины, китайское жаркое со свининой, французское жаркое с говядиной, верещака из говядины, жаркое по-домашнему из свинины, чили кон карне с говядиной.Основные блюда из рыбы: рыбные наггетсы, рыба запеченная с морковью и луком, рыба тушеная с овощами в томате, минтай, запеченный в соусе бешамель, рыбные фрикадельки, рыбные стики, рыбные котлеты, рыбный закрытый пирог со специями.Гарниры: овощи с соусом бешамель, толчанка, пшенная каша с квашеной капустой, пюре из зеленого гороха, гороховое пюре с черносливом, лобио с фасолью, чечевица со специями, фасоль белая или красная, кус-кус, галушки, ньоки картофельные (галушки), рис с тмином или с орегано, отварной картофель, гречневая каша с тимьяном, булгур, овощная паэлья с куркумой (морковь, лук), гречка с томатной пастой, каша пшеничная, картофельное пюре с орегано, банош, овощное соте, овощное рагу с зеленым горошком, кабачки в панировочных сухарях, ризотто с зеленым горошком и сыром.Десерты: запеканка творожная или рисовая с ягодным кюли, мак энд чиз, пан де калатрава, манный пудинг, бланманже, оладьи кукурузные с манкой, свекольные панкейки, яблоко запеченное с сыром, яблоко каркаде, шулики с маком, печенье цитрусовое, печенье овсяное, ленивые вареники, синабон с корицей, вертута с яблоком, тост с гороховым пюре и яйцом, запеканка морковно-яблочная, запеканка творожная с яблоком и морковью, запеканка творожная с бананом и сметаной, кифлик, львовский сырник с морковью, вегетарианский закрытый пирог, запеканка пшенная с тыквой.Безглютеновые кондитерские изделия: бисквит банановый безглютеновий, булочки с корицей безглютеновые, блинчики безглютеновые.Напитки: компот с ягодами и мятой, узвар, кисель вишневый, какао с молоком, напиток из шиповника, чай масала, чай с липой или с мелиссой.Сок: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый.Автор реформы школьного питания Евгений Клопотенко говорит, что стоимость его меню только на две-три гривны превышает сумму, которую выделяют на питание одного школьника. Если раньше на питание одного ребенка выделялось 13 гривен, то теперь – 17 гривен.В Харькове с 1 января 2022 года меню в садиках стало дороже на пять гривен в день, а в школах – на две гривны. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.Теперь, по информации мэрии, в школах цена на питание составит 16 гривен, для льготных категорий – 22 гривны. Учащиеся младшей школы будут завтракать ежедневно бесплатно, а первого класса – получать бесплатное молоко. Расходы возмещаются за счет бюджета громады.Питание в детском саду на одного ребенка в возрасте от одного до трех лет подорожает на пять гривен и составит 35 гривен в день, от трех до семи лет – 40 гривен.В садиках 40% стоимости питания детей финансируется из городского бюджета, остальное оплачивают родители.