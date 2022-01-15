Хочу сдать свою квартиру в аренду. Клиент настаивает на заключении договора. Я не против – подстраховаться не помешает. Подскажите, обязательно ли заверять документ у нотариуса? Олег

Как разъяснили в Министерстве юстиции Украины, согласно законодательству, по договору найма (аренды) жилья одна сторона – собственник жилья (наймодатель) передает или обязуется передать другой стороне (арендатору) жилье для проживания на определенный срок за плату.Согласно ч. 1 статьи 811 Гражданского кодекса Украины, договор аренды жилья заключается в письменной форме. В то же время, как отмечено в ч. 4 статьи 209 Гражданского кодекса, сделка по требованию одной из сторон может быть заверена нотариально. Такое действие будет дополнительной защитой для каждой из сторон в случае возникновения спора.Договор найма жилья заключается на срок, установленный договором. Если в договоре срок не указан, считается, что он заключен на пять лет.Бывают случаи, когда нотариальное удостоверение обязательно. Это касается договора аренды жилья с выкупом (ч. 2 статьи 811 Гражданского кодекса Украины). Такое соглашение предусматривает, что одна сторона – предприятие-арендодатель передает другой стороне – физическому лицу (лицу-арендатору) жилье за плату на длительный (до 30 лет) срок, по истечении которого или досрочно, при полной уплате арендных платежей, жилье переходит в собственность арендатора.В договоре аренды жилья должны быть прописаны ✍️ существенные условия, необходимые для такого рода договоров: предмет договора (дом или квартира с указанием конкретного адреса), срок действия договора и оплата. Конечно, желательно предусмотреть и другие условия, например, указать права и обязанности сторон, порядок расторжения договора. В противном случае к неурегулированным сторонами нюансам договора будут применяться общие положения Гражданского кодекса Украины.Также следует помнить, что арендная плата, полученная в результате сдачи жилья в аренду, является доходом физлица и подлежит налогообложению. Согласно статье 170.1.5. Налогового кодекса Украины, если договор аренды жилья нотариально заверяется, нотариус выступает налоговым агентом и в день нотариального заверения должен направить соответствующее уведомление налоговой инспекции по налоговому адресу плательщика налога (арендодателя).