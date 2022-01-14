Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Не все то золото, что блестит, но иногда искушение велико. Не бойтесь – есть шанс приобрести нечто жизненно необходимое. Сейчас не стоит предъявлять какие-либо претензии кому бы то ни было.Вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам. Постарайтесь не влезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они редко смеются.Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. Иначе рискуете упустить и этот повод. Прислушайтесь к словам друзей – вам скажут что-то важное. Хотя есть и иные способы получения информации.Ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, куда он едет.Вы совершенно спокойно можете позволить себе расслабиться и не делать того, чего не хочется. Особо тяжких последствий ваша кратковременная леность иметь не будет. От домашних хлопот тоже лучше отказаться.Вам будет прекрасно удаваться то, что требует изящных решений, игры ума и прочих тонкостей. Вывод: колющие, режущие и тяжелые предметы лучше в руки не брать. В эти дни ситуация может внезапно измениться.Терпение будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней ожидает вашу чересчур эмоциональную натуру. Будьте поскромнее в рекламировании самого себя – можете слегка переборщить.Возможно, придется заниматься чем-то, что не доставит вам большого удовольствия. Однако, даже имея возможности отвертеться, лучше выполнить работу, иначе рискуете столкнуться с неприятыми последствиями.Вам придется связать воедино массу мелких подробностей, чтобы начать хоть что-нибудь понимать в происходящем. Велика вероятность стать объектом не слишком умного розыгрыша, будьте внимательнее.Ничто не сможет стать преградой на вашем пути. Если не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.Вы можете решить, что дело уже сделано и пора почивать на лаврах, но вас ждет разочарование. Это лишь одна из многих ступеней, на которые вам предстоит взобраться, если желаете дойти до конца лестницы.Потребности семьи выйдут на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать, а скорее подхлестнет трудовой энтузиазм. Для окружающих важны ваша теплота и готовность помочь.