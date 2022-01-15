В Валковской больнице провели первую лапароскопическую операцию – важное медицинское оборудование для этого больница получила благодаря депутатской субвенции от Блока Светличной «Разом!».Операция была проведена в первые дни нового года. В ее проведении местным хирургам помогал хирург-онколог депутат Харьковского областного совета от Блока Светличной «Разом!» Денис Скорый. Уже на четвертый день после оперативного вмешательства пациентка была выписана и отправилась домой.
Как отметил директор Валковской ЦРБ Артем Ковалев, новое оборудование позволяет значительно уменьшить период реабилитации после оперативного вмешательства. Если раньше он длился не менее одной недели, то теперь достаточно двух-трех дней. Также значительно расширился спектр хирургических вмешательств, осуществляемых врачами.
– Если раньше, например, для удаления желчного пузыря мы направляли больных в Харьков, то теперь можем делать это здесь, в Валках, – отмечает директор медучреждения.
– Важное для жителей Валковской громады медицинское оборудование приобретено благодаря фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете на средства депутатской субвенции Дениса Скорого во исполнение поручений избирателей. И это оборудование уже работает для людей, – говорят в Блоке Светличной.