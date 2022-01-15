В Валковской больнице провели первую лапароскопическую операцию – важное медицинское оборудование для этого больница получила благодаря депутатской субвенции от Блока Светличной «Разом!».

Операция была проведена в первые дни нового года. В ее проведении местным хирургам помогал хирург-онколог депутат Харьковского областного совета от Блока Светличной «Разом!» Денис Скорый. Уже на четвертый день после оперативного вмешательства пациентка была выписана и отправилась домой.Как отметил директор Валковской ЦРБ Артем Ковалев, новое оборудование позволяет значительно уменьшить период реабилитации после оперативного вмешательства. Если раньше он длился не менее одной недели, то теперь достаточно двух-трех дней. Также значительно расширился спектр хирургических вмешательств, осуществляемых врачами.– Если раньше, например, для удаления желчного пузыря мы направляли больных в Харьков, то теперь можем делать это здесь, в Валках, – отмечает директор медучреждения.– Важное для жителей Валковской громады медицинское оборудование приобретено благодаря фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете на средства депутатской субвенции Дениса Скорого во исполнение поручений избирателей. И это оборудование уже работает для людей, – говорят в Блоке Светличной.