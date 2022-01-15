Тысячи медработников Харьковской области могут остаться без работы – 31 января в Украине вступает в силу приказ Министерства охраны здоровья, расширивший перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против Covid-19.

Через две недели харьковских медиков (а также коммунальщиков), которые не сделали прививки от коронавируса, начнут отстранять от работы. Между тем на Харьковщине более десяти тысяч медицинских работников не прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции – уже в конце месяца они могут пополнить ряды безработных, ели не сделают прививку. По данным облздрава, всего в области трудятся 52 тысячи медицинских работников, 34 172 из них привиты двумя дозами, одну дозу получили 7 528 человек.По данным директора Департамента охраны здоровья ХОГА Максима Хаустова, уровень вакцинации в Харьковской области остается низким. Так, по состоянию на 10 января от коронавируса привиты только 80% медиков региона. В ХОГА надеются, что за две недели цифра изменится, и отстранять от работы никого не придется.– С 31 января вступает в действие постановление Кабинета министров об отстранении всего невакцинированного медицинского персонала от работы. За этот период мы прогнозируем получить хотя бы 99%, — сообщил Максим Хаустов.Напомним, 31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства охраны здоровья Украины № 2664 от 30 ноября 2021 года, который расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против Covid-19.Согласно приказу, в списке тех, кто подлежит обязательной вакцинации на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, добавляются работники: органов местного самоуправления; учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальных предприятий, учреждений и организаций.Сотрудники этих учреждений, которые не получат по крайней мере одну дозу вакцины до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.В Министерстве охраны здоровья напомнили, что это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение, подтверждающее это.– В последние недели 2021 года и первые 2022-го фиксируется рост количества случаев инфицирования омикрон-штаммом в большинстве европейских стран, – говорит министр охраны здоровья Виктор Ляшко. – Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно омикроном, риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с теми, кто инфицирован дельта-штаммом.При заражении омикроном риск госпитализации, по словам министра, ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для получивших три дозы.– Однако количество случаев ковида, вызванных новым штаммом, растет, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему, – отмечает чиновник. – Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от Covid-19 обязательна.Напомним: в Украине прививки от ковида уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и структурных подразделений; учебных заведений всех уровней и форм собственности, предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров от 4 марта 2015 № 83.