Харьковчан приглашают послушать истории о свете и тьме, добре и зле, о любви и смерти, посетив благотворительный концерте «Музыкальный сторителлинг» Детского симфонического оркестра. В исполнении юных музыкантов прозвучат серьезные шедевры Верди, Грига, Сен-Санса.

В нынешнем году концертная деятельность Детского симфонического оркестра Kharkiv Music Fest стартует 23 января концертом «Музыкальный сторителлинг». Главная цель концерта – благотворительная. Все средства от продажи билетов пойдут на приобретение инструментов для юных талантливых оркестрантов.– Концерт «Музыкальный сторителлинг» – это истории о свете и тьме, добре и зле, о любви и смерти. В программе концерта – серьезные шедевры «недетского» репертуара композиторов эпохи романтизма: Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Эдварда Грига, Камиля Сен-Санса, Пьетро Масканьи и Артуро Маркеса, – рассказывает PR-директор фестиваля Kharkiv Music Fest Ирина Пелипко.Дирижировать Детским симфоническим оркестром KharkivMusicFest в этот вечер будет дирижер Национальной оперетты Украины Назар Якобенчук. Назар – лауреат ІІІ Международного конкурса дирижеров им. Стефана Турчака, он также сотрудничал с государственным камерным ансамблем «Киевские солисты», академическим симфоническим оркестром Днепропетровской филармонии, Национальным симфоническим оркестром Украины, киевским оркестром «София».– Детский симфонический оркестр Kharkiv Music Fest существует с 2019 года. Он был создан с целью объединить талантливых детей и подростков в возрасте 10–18 лет и дать им возможность музицировать вместе, знакомиться с шедеврами классической музыки, выступать на лучших концертных площадках города, а позже – других городов и стран, – говорит Ирина Пелипко. – Юные музыканты – это одаренные дети и подростки из разных музыкальных школ Харькова. Большинство из них уже решили выбрать музыку своей будущей профессией, а участие в оркестре дает им возможность уже сейчас приобретать серьезный профессиональный опыт.Участники оркестра живут музыкой, и игра на музыкальном инструменте – большая и важная часть их повседневной жизни.– Организаторы международного фестиваля классической музыки Kharkiv Music Fest, частью которого является Детский оркестр, недавно провели благотворительный аукцион и продолжаем собирать средства на несколько новых инструментов для юных музыкантов, – отмечает исполнительный директор фестиваля Мария Горбонос. – Стать благотворителем может каждый харьковчанин, приобретя билет на концерт «Музыкальный сторителлинг». Все деньги от продажи билетов пойдут на покупку музыкальных инструментов для оркестра.Концерт состоится 23 января в органном зале Харьковской филармонии. Дети могут послушать классику бесплатно.Также Ирина Пелипко напомнила, что Международный фестиваль Kharkiv Music Fest пройдет в Харькове с 26 марта по 29 апреля 2022 года.– В течение месяца харьковчан ждут не только концерты звезд классической музыки мирового уровня, но и масштабная программа вне концертных проектов и мероприятий: раскрашенные пианино в разных уголках города в свободном доступе для всех желающих, музыкальный лекторий для настоящих меломанов, конкурс молодых композиторов, интерактивные концерты для детей, – рассказала PR-директор фестиваля.