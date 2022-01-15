Умер отец. Завещание не оставил. Как в этом случае будет разделено его имущество между родственниками? В частности, меня интересует раздел недвижимости между детьми от разных браков? Елена

Основные правила о том, как делить наследство между наследниками первой очереди, изложены в статье 1261 ГК Украины. Эта очередность наследников действует и в вопросах раздела недвижимости: первоначально право на владение активами имеют дети умершего, его вторая половина, а также отец и мать.Особенность законодательных норм состоит в том, что одинаковые права имеют как усыновленные наследники, так и дети, беременность которыми наступила при жизни наследодателя, но родились они после его смерти.Для разделения наследства после смерти супруга междудействует следующее основное правило: это должны быть равные части для родственников первой категории. Если чада не достигли совершеннолетия, у них нет возможности на указанный момент стать правопреемниками, тогда оформлением документов занимается их представитель, определенный законом – второй родитель или опекун.от предыдущего брака должны унаследовать активы в одинаковых частях, но это актуально лишь в случае, если потенциальных наследников не усыновил другой человек, а с женой (супругом) отношения были оформлены официально.относятся к первой очередности наследования, определяющей равноценные права на имущество. Но если дети совершеннолетние, а отец был нетрудоспособным, вопрос о том, как делить наследство между детьми от разных браков, может быть урегулирован в суде.принадлежат уже ко второй очереди наследования, поэтому в соответствии с законодательством решение будет принято в пользу, но они могут проявить инициативу, чтобы внуки получили определенные активы их наследия.Важным аспектом является то, что при расторжении брака бывшая вторая половина теряет право наследования, как и при признании брака недействительным. Но это не касается детей – как родных, так и усыновленных: наследство достается им поровну. К примеру, гражданская жена, которая не менее пяти лет имела общий быт с наследодателем и при этом не отказалась от наследства, также может быть наследницей.Однако раздел наследства без завещания может осложнить факт общего права имущественной собственности умершего с одним из наследников. То есть, если есть другие претенденты на движимый или недвижимый актив наследства, который невозможно разделить, совладельцу придется выплатить им денежную компенсацию или продать имущество и поделить деньги с другими наследниками. Например, если обоим детям по наследству досталась квартира, один из наследников должен заплатить другому за его долю этой квартиры или продать ее и поделить средства поровну.