Объединившись, люди могут все! Петиция по увеличению штрафов за выброс мусора в неположенном месте харьковского экоактивиста набрала необходимые 25 тысяч голосов на сайте президента Украины и теперь находится на рассмотрении главы государства.

Из окон машин мешками выбрасывают мусор

Необходимы реальные меры

Благодаря любви к природе

А тем временем харьковский автор петиции экоактивист Артем Приходько продолжает работу с депутатами Верховной Рады для создания пояснительной записки к соответствующему законопроекту.– 31 декабря петиция за увеличение штрафов за выброс мусора в неположенном месте набрала 25 560 голосов. Сейчас она на рассмотрении президента. Параллельно мы пишем пояснительную записку к законопроекту, – рассказал «Вечернему Харькову» Артем Приходько. – Петиция президенту, набравшая необходимое количество голосов, не является стопроцентной гарантией, что законопроект будет поддержан, но она станет весомым аргументом для депутатов, которые поддержат нашу инициативу в парламенте. 25 тысяч украинцев отдали свой голос за то, чтобы законопроект был рассмотрен и новые нормы как можно скорее вступили в силу.Экоактивист уже планирует, как будет проходить мониторинг нарушений.– LitterCam – новое решение для идентификации правонарушителей, которые выбрасывают мусор из машин. Это программное обеспечение в тестовом режиме отлично зарекомендовало себя в Великобритании, – говорит Артем Приходько. – Сейчас мы ведем переговоры с американской IT-компанией о внедрении системы идентификации правонарушителей в Харькове. Программное обеспечение для камер слежения способно считывать не только номера машин, но и фиксировать то, что выбрасывается из окон автомобилей вдоль дорог. С помощью видеофиксации мы сможем контролировать негодяев. И было бы правильно, чтобы им в «Дію» приходил такой же штраф, как за превышение скорости. Таким образом мы бы смогли контролировать трассы, лесополосы, где нарушения происходят очень часто, когда из окон машин люди просто мешками выбрасывают мусор.На подачу петиции экоактивиста подвигла колоссальная работа, которую волонтеры провели прошлым летом по расчистке от мусора лесов и реки Уды.– Мы убрали очень много мусора, увидели масштабы проблемы в нашем регионе, отсутствие культуры обращения с отходами, – отмечает Артем Приходько. – Мусорный уловитель на реке, уроки экологии в школах, которые я провожу, петиция – это все превентивные меры, которые необходимо ставить на поток, создавать новое будущее культурных здравомыслящих людей, их отношение к природе и экологии, а также наказывать гривной тех, кого невозможно переубедить словом.Средства, которые будут взиматься в виде штрафов с нарушителей, Артем Приходько предлагает направлять в отдельный фонд.– Чтобы можно было с помощью этого фонда закупать в районы мусорные контейнеры, наладить систему вывоза мусора, его сортировку, – делится энтузиаст. – Например, в Покотиловке, Бабаях напрочь отсутствует система сбора мусора – нигде в районе нет ни одного мусорного бака. То есть вообще нет системы вывоза отходов. Мы общались с местным головой. Он говорит, что нет денег... Так вот, этот фонд мог бы оказывать таким громадам реальную помощь по содержанию своей территории в чистоте.За 2021 год эковолонтеры собрали более 200 тонн мусора, объединили более 400 человек в семью «Чистые Уды», «Чистый Харьков», «Чистый Жихарь», высадили более десяти тысяч деревьев, провели четыре эковыставки, поделился итогами работы Артем Приходько.– В январе провели четыре митинга против работы харьковского коксового завода «Новомет», который отравляет харьковчан выбросами. Результат – предприятие восстановило работу по сжиганию излишков газа через факел, установило фильтры, заплатило штраф за нарушения. В апреле за десять дней освободили Харьковскую набережную от Московского моста до моста Гагарина от мусора. 15 мая стартовала экоакция «Чистые Уды» – мы провели первый субботник по уборке реки Уды от мусорных островов, который войдет в историю Харькова. В ходе 18 таких субботников более 400 участников выудили из реки Уды около 110 тонн мусора, 30 тонн из которых ушли на переработку, – рассказывает экоактивист. – 3 сентября провели первую экоакцию на Салтовке в Глубоком Яру. За четыре субботника расчистили ручей, убрали около шести тонн мусора со склона яра. 16 сентября я запустил свой первый экоурок для школьников «Экология жизни» и к концу минувшего года провел экоуроки в 12 школах Харькова, в двух школах были установлены контейнеры для сортировки мусора с целью приучать детей к экологической культуре.В начале ноября был запущен «Экокоп» – Telegram-бот, позволяющий гражданам, заинтересованным в чистоте своего города, фиксировать правонарушения и привлекать нарушителей к административной ответственности. Результат – шесть выписанных штрафов. А 26 ноября на Жихарской плотине состоялось открытие и запуск первого в Украине мусорного уловителя Trash Killer на реке Уды. При первой чистке уловителя было изъято четыре кубометра мусора.– В декабре мы провели четыре субботника «Чистый Жихарь» – ликвидировали три незаконные свалки в лесу и вывезли на полигон более десяти тонн мусора, – продолжает Артем Приходько. – Под Новый год петиция о повышении штрафов за выброс мусора в неположенном месте на сайте президента Украины набрала 25 тысяч голосов.И все это благодаря нашему объединению и общей любви к природе.