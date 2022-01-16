На маминой кухне имеется целый арсенал облезлой эмалированной посуды, которую она покупала лет сорок назад. За это время кастрюли и миски стали страшненькими и облупились, но мама категорически не хочет их выбрасывать. Насколько безопасно готовить в такой посуде и существуют ли идеальные кастрюли? Катя З.

Как закалить эмаль

Алюминия лучше избегать

Вес чугунной посуды отпугивает

Лидеры экологичности

В погоне за здоровым образом жизни многие люди всерьез задумываемся о том, что они едят – выбирают все самое свежее, не забывают взглянуть на этикетку и обращают внимание на состав пищи. При этом многим кажется не очень существенным, в чем готовить столь щепетильно подобранные продукты. Между тем материал, из которого сделана кастрюлька или сковородка, может очень серьезно влиять на здоровье, считают специалисты.Коварство некачественной посуды в том, что она способна выделять тяжелые металлы или вредные органические вещества, которые сложно выводятся из организма. Ассортимент посуды сегодня велик, главное – знать, из какого материала она изготовлена и как правильно с ним обращаться.Эмалированная посуда по сей день остается довольно популярной. Она хороша практически во всем – легка, удобна. Однако в ней есть один минус – хрупкость. Со временем на эмали могут появиться сколы и трещины, и хозяйка продолжает пользоваться такой посудой, думая, что трещина – это всего лишь внешний дефект, который нисколько не влияет на качество приготовленной пищи.Однако готовить в такой посуде опасно: через сколы в пищу попадают ржавчина и примеси металла, предупреждают медики. Поэтому не упустите момент, старайтесь заменить поврежденную кастрюльку или миску на новую, если заметили даже незначительное повреждение.К слову, принеся домой новую эмалированную посуду, стоит вспомнить о нехитром рецепте, который поможет закалить эмаль. Новую эмалированную кастрюлю нужно наполнить до краев соленой водой (две столовые ложки соли на литр воды), довести до кипения, а после дать воде остыть.Опасны также повреждения и на тефлоновой посуде. По словам специалистов, даже незначительные трещины на тефлоне способны послужить тому, что в будущем в пищу будут выделяться вредные вещества. Кроме того, такую посуду нельзя нагревать выше 300 градусов. Дело в том, что пластиковый полимер, который придает посуде антипригарные свойства, при высокой температуре выделяет токсины.Еще совсем недавно была очень популярна посуда из алюминия, но в последнее время многие стараются ее избегать. Причина — в металле, который может проникать из стенок посуды в пищу. И хотя алюминиевая посуда обычно имеет защитное покрытие, оно легко повреждается, позволяя токсичному металлу попасть в пищу. Но и здесь есть один небольшой секрет. Растворимость алюминия возрастает в кислой и щелочной среде, а значит, в такой посуде можно готовить каши и макароны, но стоит наложить табу на приготовление и хранение в ней борщей, морсов, кисломолочных блюд и маринадов, советуют медики.Для тушения и жарки очень хорошо подходит чугун. Он безопасен для приготовления пищи и выдерживает испытание временем. Чугунная посуда неуязвима: никакие царапины и повреждения ей не страшны. Кроме того, этот материал быстро и равномерно нагревается, а закаленный чугун обладает антипригарными свойствами. При этом он не пропускает токсины в пищу. Правда, такая посуда отпугивает многих кулинаров своим весом.По мнению медиков, практически идеальный вариант — посуда из нержавеющей стали. Она наиболее экологична, а кроме того, очень прочна и долговечна. В посуде из нержавеющей стали можно готовить и хранить любые продукты.Однако и такой вариант подходит не всем. Некоторые исследования показывают, что никель, который входит в состав нержавеющей стали, способен вызвать у некоторых людей аллергические реакции, говорят врачи.Посуда с керамическим покрытием на первый взгляд кажется довольно безопасной. Однако это справедливо только для стопроцентной керамики. А вот керамическое покрытие зачастую скрывает в своем составе опасные компоненты. Мягкое керамическое покрытие недостаточно стойкое и начинает трескаться уже через несколько месяцев использования. После этого свинец и кадмий попадают в пищу, а затем и в организм.Лидерами по безопасности и экологичности как для взрослых, так и для детей являются, пожалуй, такие материалы, как стекло и глина. Они настолько нейтральны, что не вступают в реакцию ни с какими продуктами, и высокая температура им нипочем. Для приготовления в духовке подойдет специальное жаростойкое стекло. А блюдо, приготовленное в глиняном горшке, не только полезно: оно таит в себе атмосферу душевного тепла и уюта.Вся реализуемая посуда должна сопровождаться документами, которые подтверждают ее качество и безопасность.