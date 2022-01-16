В информационно-выставочном центре «Бузок» открылась выставка мобильной фотографии «Захід сонця, як і кожен день, особливий». Большинство закатов на выставке – харьковского происхождения.

В экспозиции представлены 60 фотографий двух авторов – художницы, коуча Татьяны Кармазиной и тренера по скандинавской ходьбе Снежаны Безеги. Обе участницы начали активно увлекаться закатами два года назад – с началом пандемии. Как и чем вдохновило авторов это вечернее зрелище?– Закаты я любила всегда, – делится Татьяна Кармазина. – Но когда из-за пандемии пришлось ограничить себя в путешествиях, закаты приобрели другие краски и эмоции. С моего балкона открывается панорамный вид буквально на полгорода – от Рогани до Алексеевки, и я стала наблюдать за закатами. Каждый раз я вижу новые картины, новое небо, а я как художник люблю цвет, фактуру. А когда я заметила, что уже прямо жду захода солнца, стала фотографировать закаты везде: в поездках, на отдыхе, из окна автомобиля, из офисов, центров, магазинов. У заката есть способность завладеть взглядом, сфокусировать его на себе и отключить текущие задачи, обнулить действия и растворить мысли. В момент созерцания наступает редкое состояние спокойствия. Закаты сами по себе очень красивы. Солнечный диск опускается за горизонт под большим радиусом, он меняется летом и зимой, и наблюдать за этим очень здорово.Как правило, заходящим солнцем чаще всего восхищаются в горах или на море-океане. Но, как выяснилось, крупный город тоже богат на красивые краски, и неслучайно большинство фотографий, представленных на выставке, сделаны в Харькове. Чем хорош заход солнца в городе и откуда можно наблюдать впечатляющие картинки?– В момент заката меняется цвет Харькова, зданий, крыш. При этом цвет заката может быть разным – от розового до пурпурно-красного, и это очень красиво. Самые красивые закаты в Харькове можно увидеть с моего балкона, – уверяет Татьяна Кармазина. – Но в Харькове очень много локаций, причем неожиданных. Например, недавно я открыла для себя смотровую площадку на многоуровневой парковке на ул. Рымарской.На выставке авторы презентуют также снимки морских закатов. Морские заходы солнца отличаются от харьковских, во-первых, чистотой горизонта. В Харькове не всегда удается увидеть, как солнечный диск опускается за горизонт – он уходит как бы за крыши застроек. К тому же в городе после захода солнца нет ощущения наступления ночи. А на море, по словам художницы, ночь приходит быстрее – будто выключили лампочку.Татьяна Кармазина уверяет: закаты великолепны в любое время года, и при этом они очень разные. Зимой преобладают розовато-фиолетовые краски, весной – желто-золотистые. Летом они становятся желтовато-оранжевыми, а осенью похожи на увядшие листья – с более глубокими, бордово-коричневыми, фиолетовыми оттенками. Татьяна Кармазина не исключает, что скоро будет не только фотографировать, но и рисовать закаты. А вот увлечься рассветами художница пока не обещает. У восхода солнца есть один существенный недостаток: чтобы его запечатлеть, нужно очень рано встать.Выставка закатов завершит работу 18 января.