Объясните, пожалуйста, в каком возрасте девушка в Украине имеет право выходить замуж и в каком случае брак не может быть зарегистрирован? Внучке 17 лет, забеременела от своего двоюродного брата, хотят расписаться. Возможно ли это? Галина Сергеевна

Брачный возраст для мужчин и женщин в Украине устанавливается в 18 лет. Как разъяснили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции (Харьков), лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста в день регистрации брака.По заявлению человека, достигшего 1️6 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это соответствует его интересам.Брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины, принуждение женщины и мужчины к браку не допускается. Не менее важным условием при женитьбе является установление родства.Статья 26 Семейного кодекса четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке между собой:– лица, являющиеся родственниками прямой линии родства;– родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородные братья и сестры, которые имеют общих родителей. Неполнородные братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;– двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;– усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только при отмене усыновления).По решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, усыновленными им.