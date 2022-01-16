Для кого-то уходящий год расщедрился и пофонтанировал удачами, для кого-то был сплошь тоскливо-серым, а кому-то преподнес длиннющую вереницу неприятных сюрпризов, из которых теперь сложно выкарабкаться. В любом случае, вряд ли найдутся счастливчики, у которых все 365 дней в году были усеяны только розами.

На неприятные вопросы стоит отреагировать

Холст и краски тоже играют роль

Выплескиваем свои эмоции

Переписываем переживания заново

Каждый движется к переменам в своем темпе

Вероятнее всего, каждый шагнул в наступивший год не только с позитивным опытом, но и с чемоданчиком нерешенных вопросов и переживаний. Если мы хотим двигаться дальше, не стоит прятаться от вопросов, которые кажутся сложными, считает художник арт-терапевт Яна Чеботова. И начало нового года – пожалуй, самое удачное время понять собственные переживания, разобраться в себе и наполнить жизнь новыми красками.– На Новый год мы размышляем, что в нашей жизни произошло хорошего, а что плохого, поэтому все наши проблемы находятся на поверхности. Подводя итоги года, не нужно бояться проблемных вопросов, – уверяет художник арт-терапевт, кандидат психологических наук Яна Чеботова. – Нередко люди стараются уйти от проблем. Но когда мы пытаемся спрятать от себя вопросы, которые кажутся нам неприятными, страшными или тяжелыми, не хотим о них думать – не происходит их осмысление, а, следовательно, нет движения к их преодолению. В психологии первый этап решения проблемы – признание ее существования. Если человек хоронит в себе переживания, у него накапливается слишком много раздражителей. Он перестает проявлять эмоции, и тогда наступает эмоциональное выгорание. Чем ценна арт-терапия как живопись, цвет? Мы актуализируем проблемные вопросы. В нашей жизни ничто не происходит случайно, и на произошедшие события нужно отреагировать прежде всего осмыслением, подумать, почему это случилось и как сделать так, как нужно или так, как лучше.Чтобы осознать собственные переживания, исследовать и проработать негативные эмоции, стоит обзавестись правильными материалами, которые в этом помогут. Для работы Яна Чеботова рекомендует выбрать профессиональные акриловые краски. Акрил – волшебная краска, считает художница. Акрил быстро сохнет, полимеризуется, образует несмываемое цветовое пятно.Профессиональные акриловые краски смешиваются непредсказуемо, и процесс их смешения становится магическим. А еще акрил способен полностью закрыть другой цвет – например, белая краска перекроет темную, и это то, что нам, вероятно, пригодится в переосмыслении.Акрил можно наносить на разные материалы, но для арт-терапевтической живописи Яна Чеботова советует все-таки приобрести холст. Это недешевое удовольствие, но, как считает художница, холст тоже играет свою терапевтическую роль.– Для меня холст привычен, а вот для людей, которые заняты в других сферах, холст – что-то новое, и это включает свежие очень сильные впечатления. Когда перед тобой белый холст, ты относишься к нему с уважением, пиететом, – говорит Яна Чеботова. – А когда на него ложится краска, происходит настоящее волшебство. Имеет значение в том числе и стоимость холста. Это как дорогое платье, которое ты ценишь и бережно к нему относишься. Точно так же на момент включения эмоций отлично работает и идея с приобретением запакованного холста. Человек испытывает эмоциональный подъем уже в тот момент, когда распаковывает новый холст, извлекает его из пленки. Включаются эмоции, и человек начинает работать над проблемами.Для арт-терапии живописью умение рисовать не требуется. В любом случае получится шедевр, в котором посредством выбранных красок и собственных символов человек проявит индивидуальность. И процесс, и результат всегда непредсказуем, но в этой непредсказуемости проявляется личность человека, его настоящее включение, полагает Яна Чеботова.Итак, начинаем погружение в творческий процесс. Познакомимся с собственным внутренним миром.– На занятиях по арт-терапии я предлагаю начать работу с размышлений о том, что беспокоит в данную минуту, и написать на бумаге ассоциативный ряд – слова, с которыми у человека связаны эти переживания, – рассказывает Яна Чеботова. – Ассоциативный ряд – в словесном или образном выражении опыт, который сопровождал определенные события. У всех он будет разным. Например, для кого-то счастье – замечательный день рождения (торт, мама и свечи), для кого-то – защита диссертации (люди, я уважаемый) или танец с любимым человеком (цветы, нежная музыка). Если человек болел, ассоциативный ряд может быть связан с преодолением ментальных проблем. Например, если человек лежал в больнице, ассоциативный ряд может включать капельницы, медсестру, таблетки, рецепты, а если человек сломал ногу в горах – горы, лыжи, санитары. В момент написания ассоциаций начинает работать воображение, происходит подключение подсознательного. Мы уже дали вектор и начинаем составлять цветовые композиции, подсознательно выражая на холсте через цвет свое сиюминутное состояние, переживание. Это дает очень сильный эмоциональный выброс. Человек ощущает перевозбуждение, будто выпил шампанского, натанцевался.После выброса эмоций на холст делаем паузу. Пока краска сохнет (для акриловых достаточно минут 15–30), отдыхаем, успокаиваемся, наслаждаемся чаем-кофе. В это время возникает другое состояние – человек успокаивается.После перерыва происходит второе погружение: возвращаемся к холсту и смотрим на работу новым взглядом.– Каким бы ни было это изображение – красивым или некрасивым, – оно наше, – считает Яна Чеботова. – Смысл не в том, чтобы выбросить то, что мы переживали, а в том, чтобы оставить, но переосмыслить, изменить, добавить то, что мы хотели бы – другие краски, иные эмоции. Размышляя над изображением, проговариваем внутренним голосом, что в новом году мы хотели бы изменить и сделать иначе, какие события хотели бы привлечь, какие цвета или формы это внесет в нашу жизнь.Переписывание прежней работы – это просто чудо. Люди совершенно по-разному переосмысливают свои недавние изображения. Что-то оставляют, а не понравившиеся элементы перекрывают другим цветом, добавляют линии, элементы орнамента, цветовые пятна. Например, если кажется, что работа получилась мрачноватой, наносят ярко-желтые линии или белые пятна. А кто-то решительно зарисовывает всю работу и поверх прежнего создает совершенно новое изображение другими красками.– Живописная арт-терапия – символическая штука, – отмечает художник. – Не убирая ничего, мы видим старые краски, наблюдаем, как на них ложатся новые. Без темных моментов, которые были изображены вначале, ярко-желтый орнамент будет не таким красивым, ярким. Все элементы в подобных работах находятся во взаимодействии, как узор человеческой жизни. Нельзя выбросить то, что было, даже очень тяжелое. Это воспитывает, дает новый взгляд на то, что имеется сейчас, и на то, что у нас впереди. В личности человека все ценно: все, что он прожил, все, что имеет. Трудности формируют характер, личность. Это все должно быть интегрировано и переосмыслено с позитивом, с прицелом вперед. Когда человек размещает свою работу на стене, она будет работать как триггер. Например, если человек рисовал счастье, в памяти будут всплывать воспоминания о счастливых моментах. Включение будет происходить мгновенно, на уровне чувств и эмоций, несколько раз в день на неосознанном уровне: улучшилось настроение, шел мимо – и улыбнулся. Это создает позитивный фон и работает постоянно.Изменится ли человек после живописного переосмысления, откроет ли для себя новые краски в жизни? Изменения будут видны со временем. Если человек добавил в работу ярких красок, очень вероятно, что он добавит их и в свою жизнь.– Человек меняется сам и меняется от воздействия цвета, – уверяет Яна Чеботова. – Цвет имеет очень сильное воздействие. Люди открывают для себя тонкие переходы, взаимодействие красок. У меня большой опыт, но и я не знаю, что у меня получится в результате смешивания красок мастихином (инструмент для растирания, разбавления и смешивания красок. – Прим. ред.). Когда творится магия цвета, когда краски смешиваются у тебя на глазах – это и красиво, и неожиданно, и воодушевляет. Задача психолога – не сказать человеку, что и как ему нужно делать, а помочь задуматься, самому проанализировать, создать те изменения и в том темпе, к которым именно он готов. Иногда люди хотят получить быстрый результат и обращаются к жестким психологическим техникам. Воздействие психологии может быть очень сильным, иногда агрессивным, и человек порой сложно переживает свою трансформацию. Я считаю, что лучше не спешить. Воздействие должно быть экологичным, и я люблю арт-терапию живописью за то, что она безопасна. Работу с цветом человек воспринимает мягче и легче, чем проговаривание переживаний, и здесь нельзя навредить или переборщить.