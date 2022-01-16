Следуя принципам здорового питания, макароны не только можно, но и нужно включать в рацион. Главное – знать, какие. Что такое диетическая паста и как отыскать на прилавке те самые, диетические и полезные макароны, которые можно есть хоть каждый день?

На самом деле паста — это любое изделие из муки, изготовленное для последующей варки, включая даже вареники и пельмени. Кстати, изделия, которые отваривают сразу после приготовления, те же равиоли, называют fresh pasta. А то, что мы привыкли называть макаронными изделиями — это dry pasta, продукты, которые сначала высушивают, а только потом отваривают. А вот полезная и диетическая паста — продукт, сделанный из семолины, внутренней части зерна твердого сорта пшеницы дурум.Мука из твердых сортов пшеницы содержит меньше крахмала и клейковины и больше белка, чем мука из мягких сортов. Более того, изделия из твердых сортов более вкусные. Но самый большой плюс макарон из твердых сортов пшеницы – то, что они не развариваются и не склеиваются при варке. На прилавках можно найти также продукты из цельного зерна твердого сорта пшеницы – в них немного больше клейковины и клетчатки, но чуть меньше белка.Включать макароны из твердых сортов в рацион следует, потому что, во-первых, настоящая паста богата растительной клетчаткой. Сама по себе клетчатка не усваивается, но она отлично впитывает и выводит из организма отработанные вещества, соли тяжелых металлов и токсины, улучшает работу пищеварительной системы в целом. Во-вторых, паста содержит витамин Е – витамин красоты, который предотвращает появление морщин и других признаков старения кожи. Также она содержит витамины группы B, ответственные за здоровье кожи и волос. В-третьих, паста содержит триптофан, который улучшает настроение, способствует нормализации сна, а также необходим для выработки серотонина, гормона радости.Паста из твердых сортов пшеницы не только не вредит фигуре, но и помогает похудеть. Она состоит из сложных углеводов, которые долгое время позволяют сохранять чувство сытости. Паста из мягких сортов пшеницы, в свою очередь, состоит из простых углеводов – они способствуют всплеску инсулина в крови и быстрому возникновению чувства голода.