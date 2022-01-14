На трассе под Харьковом произошла авария с участием пяти автомобилей.

Сегодня около 11 часов утра на трассе «Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка» произошла авария с участием пяти автомобилей.По данным полиции, 30-летний водитель грузовика «Tata», пытаясь объехать едущий впереди него «Daewoo Lanos», столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106». От удара «ВАЗ» отлетел на встречную полосу, где врезался в «Daewoo Lanos», «Kia Sportage» и «Volkswagen Caddy».В результате ДТП телесные повреждения разной степени тяжести получили 28-летний водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ-2106» - 26-летняя женщина и девочка 6 лет. С места аварии их госпитализировали в больницу.На данный момент информацию о происшествии следователи зарегистрировали в Едином учете и выясняют все обстоятельства аварии.