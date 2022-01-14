В Харькове неизвестные сообщили о минировании более двухсот объектов.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, накануне, 13 января, в течение дня на электронные ящики правоохранительных органов поступило несколько писем о заложении взрывчатки в торговых центрах, школах и районном суде по улице Валентиновской.В частности, правоохранители и взрывотехники осмотрели 42 торговых центра, суд и 191 учебное заведение, откуда эвакуировали 4450 учеников и персонал.По факту заявлений о заминировании следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Авторам сообщений грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.Напомним, что месяцем ранее в Харькове «заминировали» супермаркеты и суд