Жена украинского футболиста погибла в результате ДТП.Как сообщают украинские СМИ, на трассе Киев – Одесса погибла жена украинского футболиста Олега Данченко. Черный Mercedes Виктории Данченко сначала врезался в автомобиль Kia, потом в эвакуатор, грузовик и затем в отбойник. От полученных травм женщина погибла на месте.
Для того, чтоб извлечь тело Виктории Данченко на место пришлось вызывать спасателей со специнструментами.
Сообщается, что сам футболист в это время заключал контракт со своим новым клубом «Зоря».
Напомним, что ранее на окружной дороге в Харькове фура перевернулась на автомобиль такси, в котором ехала женщина с ребенком.